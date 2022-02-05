الأرصاد: عودة الشبورة وأمطار ورياح في هذه المناطق

08:30 ص السبت 05 فبراير 2022
الأرصاد: عودة الشبورة وأمطار ورياح في هذه المناطق

شبورة

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كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد، إن الطقس غائم على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع تكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

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الشبورة الأمطار هيئة الأرصاد الجوية الرياح

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