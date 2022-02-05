​اليوم.. ندوة كتاب "سنوات الخماسين" لياسر رزق ضمن فعاليات معرض الكتاب

06:30 ص السبت 05 فبراير 2022
​اليوم.. ندوة كتاب "سنوات الخماسين" لياسر رزق ضمن فعاليات معرض الكتاب

معرض الكتاب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

يلتقى جمهور معرض الكتاب اليوم السبت 5 فبراير بعدد من الندوات والفعاليات المهمة، منها ندوة في تمام الساعة الثانية ظهرًا لمناقشة كتاب تاريخ الخماسين للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق.

كما يشتمل جدول الفعاليات على العديد من ندوة الكتابة خارج النوع والتي يشارك فيها الكاتب عمر طاهر والكاتب محمد عبدالرحمن، في تمام الساعة 4 عصرًا في القاعة الرئيسية.

كذلك يحل الكاتب إبراهيم عيسى في تمام الساعة السادسة مساء في لقاء حول تجربته مع الكتابة.

وانطلقت فعاليات معرض الكتاب الـ53 يوم 26 يناير الماضي وتنتهي في 7 فبراير الجاري، وحلت دولة اليونان ضيف شرف هذه الدورة، بينما جاء اسم الكاتب الكبير يحيى حقي شخصية الدورة.

معرض الكتاب ياسر رزق كتاب سنوات الخماسين

الخبر التالى:

مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة وعدد من المحافظات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا