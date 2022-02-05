​اليوم.. ندوة كتاب "سنوات الخماسين" لياسر رزق ضمن فعاليات معرض الكتاب

(مصراوي):

يلتقى جمهور معرض الكتاب اليوم السبت 5 فبراير بعدد من الندوات والفعاليات المهمة، منها ندوة في تمام الساعة الثانية ظهرًا لمناقشة كتاب تاريخ الخماسين للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق.

كما يشتمل جدول الفعاليات على العديد من ندوة الكتابة خارج النوع والتي يشارك فيها الكاتب عمر طاهر والكاتب محمد عبدالرحمن، في تمام الساعة 4 عصرًا في القاعة الرئيسية.

كذلك يحل الكاتب إبراهيم عيسى في تمام الساعة السادسة مساء في لقاء حول تجربته مع الكتابة.

وانطلقت فعاليات معرض الكتاب الـ53 يوم 26 يناير الماضي وتنتهي في 7 فبراير الجاري، وحلت دولة اليونان ضيف شرف هذه الدورة، بينما جاء اسم الكاتب الكبير يحيى حقي شخصية الدورة.