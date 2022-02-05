اليوم.. علي جمعة ضيف برنامج "من مصر" على CBC

04:00 ص السبت 05 فبراير 2022
اليوم.. علي جمعة ضيف برنامج "من مصر" على CBC

الدكتور علي جمعة

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(مصراوي):

يستضيف برنامج من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، اليوم السبت، الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

وشارك جمعة في ندوة "التراث بين التقديس والتجديد" التي نظمها جناح الأزهر الشريف في فعاليات معرض الكتاب، في دورته الـ53: "نحن نعيش التراث، وهو ليس بعيدًا عنا، لأنه جزء لا يتجزأ من ذواتنا، وكلمة تراثنا بدأها الدكتور طه حسين وأصدر من أجلها عددا من المنشورات والمؤلفات".​

علي جمعة قناة سي بي سي برنامج من مصر الأزهر الشريف

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