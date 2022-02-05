النقل تدرس تخصيص حارتين للشاحنات على طريق "المنصورة – بنها"

الطقس غدا السبت.. شديد البرودة ليلًا.. وصقيع وأمطار في هذه المناطق

كتب– أسامة علي:

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، يرافقه كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط، لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم والذي يشمل 15 عملًا صناعيًا (15 كوبري) لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ) وحيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

وتفقد الوزير مواقع العمل الخاصة بتنفيذ توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون في اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات.

كما يتم توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ووجه وزير النقل بدراسة فصل 2 حارة مرورية في المسافة من المنصورة حتى بنها كطريق خدمة للشاحنات في الاتجاهين وتنفيذه خرساني للقادم في اتجاه القاهرة لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من ميناء دمياط وأسفلتي في اتجاه المنصورة.​