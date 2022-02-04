إخلاء المدن الجامعية ومد إجازة نصف العام.. الحكومة ترد على 4 شائعات في أسبوع

كتب– أسامة علي:

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على شائعات خلال الأسبوع الماضي تعلقت بمد إجازة منتصف العام، وإخلاء المدن الجامعية.

ويرصد مصراوي الـ 4 شائعات التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع المنقضي، وهي على النحو التالي:

إخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية.

- مد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار الحكومة قرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأكدت وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم إصدار الحكومة قرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف.

- تضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة إثر اندلاع حريق في محيطه

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة إثر اندلاع حريق في محيطه.

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا صحة لتضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة إثر اندلاع حريق في محيطه، مُشددةً على أن كافة منشآت ومبان المسجد سليمة وآمنة، ولم يلحق بها أي أضرار أو خسائر على الإطلاق.

- توجيه برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لغير مستحقيه

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توجيه برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لغير مستحقيه نتيجة وجود أخطاء في قواعد البيانات.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة لتوجيه برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لغير مستحقيه نتيجة وجود أخطاء في قواعد البيانات، مُشددةً على انتظام صرف برنامج "تكافل وكرامة" بشكل طبيعي لكافة الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق، حيث يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين بالبرنامج مع إجراء زيارات ميدانية بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.