معرض الكتاب يستضيف لاعب أراجوز مصري من ذوي الهمم

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(مصراوي):

استضاف البرنامج الفنى المصاحب لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 53 بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل عرضا للأراجوز أداه إسلام أحمد من ذوى القدرات الخاصة وأحد خريجى الدفعة الأولى لمدرسة الأراجوز التابعة للمركز القومى لثقافة الطفل والتى تعد أول مدرسة متخصصة في مصر.

وأكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، استمرار تنفيذ استراتيجية اكتشاف وتبنى المبدعين من ذوى القدرات الخاصة.

وأشارت إلى أن مدرسة الأراجوز التى تم تدشينها فى أغسطس 2021 نجحت فى تخريج 17 لاعب فى أولى دفعاتها خلال نوفمبر من نفس العام ضمن الاحتفال بيوم الملتقى الثالث للأراجوز.

وتابعت: إن فن الأراجوز أحد الألوان الإبداعية التي تنفرد بها الثقافة الشعبية، مؤكدة تواصل الجهود لحفظها وإعادة إحيائها باعتبارها من عناصر ومفردات التراث الوطنى.

وأكدت أن تدشين المدرسة جاء بهدف صون أحد مفردات الهوية المصرية.