كن حذرًا.. 7 عوامل تزيد من خطر إصابتك بالسرطان

08:35 م الجمعة 04 فبراير 2022
كن حذرًا.. 7 عوامل تزيد من خطر إصابتك بالسرطان

الأورام السرطانية

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(مصراوي):

قالت وزارة الصحة، إن هناك عدة أسباب للإصابة بالأورام السرطانية، بالإضافة إلى عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وفي منشور للوزارة عبر موضع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت إن هناك 7 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية كالتالي:

1- التدخين

2- فرط الوزن

3- قلة النشاط البدني

4- قلة تناول الخضروات والفواكه

5- شرب الكحوليات

6- العدوى بفيروس B

7- التعرض للدخان الناتج عن حرق الوقود الصلب داخل الأماكن المغلقة

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