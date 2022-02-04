كن حذرًا.. 7 عوامل تزيد من خطر إصابتك بالسرطان

(مصراوي):

قالت وزارة الصحة، إن هناك عدة أسباب للإصابة بالأورام السرطانية، بالإضافة إلى عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وفي منشور للوزارة عبر موضع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت إن هناك 7 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية كالتالي:

1- التدخين

2- فرط الوزن

3- قلة النشاط البدني

4- قلة تناول الخضروات والفواكه

5- شرب الكحوليات

6- العدوى بفيروس B

7- التعرض للدخان الناتج عن حرق الوقود الصلب داخل الأماكن المغلقة