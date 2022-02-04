كن حذرًا.. 7 عوامل تزيد من خطر إصابتك بالسرطان
(مصراوي):
قالت وزارة الصحة، إن هناك عدة أسباب للإصابة بالأورام السرطانية، بالإضافة إلى عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
وفي منشور للوزارة عبر موضع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت إن هناك 7 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية كالتالي:
1- التدخين
2- فرط الوزن
3- قلة النشاط البدني
4- قلة تناول الخضروات والفواكه
5- شرب الكحوليات
6- العدوى بفيروس B
7- التعرض للدخان الناتج عن حرق الوقود الصلب داخل الأماكن المغلقة
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