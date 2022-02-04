السيسي في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية (صور)

700 مشجع مصري يصلون من الكاميرون على متن 3 رحلات جوية

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة صور مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين.

وقال راضي، إن الرئيس السيسي شارك في الافتتاح إلى جانب الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.