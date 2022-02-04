اجتماع تحضيري بين التخطيط والهجرة استعدادًا لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

كتب- أسامة علي:

عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا تنسيقيا في إطار التحضير والاستعداد للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت شعار "مصر تستطيع بالصناعة"، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحضر الاجتماع كلا من السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي رأسهم الدكتورة ندي مسعود المستشار الاقتصادي للوزيره والدكتورة منى الجرف مستشار الوزيره للشؤن اللقتصادية والسفير حازم خيرت رئيس مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وقالت وزيرة الهجرة إن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" يمثل حلقة وصل بين خبراء الصناعة المصريين بالخارج، ومختلف الجهات والوزارت المعنية بالداخل، من خلال مناقشة عدد من المحاور التي تأتي ضمن أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي، والسعي للاستفادة من خبرات وتجارب خبرائنا بالخارج في مجالات تطوير صناعات الدواء، مناقشة استخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخيCOP27، العمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.