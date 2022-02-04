النقل تناشد المواطنين بالمشاركة في التوعية من مخاطر رشق القطارات بالحجارة

07:08 م الجمعة 04 فبراير 2022
النقل تناشد المواطنين بالمشاركة في التوعية من مخاطر رشق القطارات بالحجارة

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كتب– أسامة علي:

طالبت وزارة النقل المواطنين، بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديد المملوك لكافة المصريين، في أعقاب تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرض الركاب والسائقين للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات التي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن ذلك يشكل عبئًا على ميزانية الوزارة والهيئة، بدل أن يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، أو استكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.

وطالبت الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية، المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات، وأضرار في جرارات وعربات القطارات.

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