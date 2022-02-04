شاهد الأجواء الممطرة في معرض القاهرة للكتاب بالصور

05:50 م الجمعة 04 فبراير 2022
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تصوير- زياد أحمد:

شهد اليوم الجمعة، معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا كثيفًا من قبل الجمهور، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب بالمدارس والجامعات، رغم الأجواء الممطرة والطقس السيء الذي تشهده البلاد حاليًا.

وتنطلق إجازة منتصف العام الدراسي للطلاب بالمدارس والجامعات، غدًا السبت 5 فبراير وحتى الخميس 17 فبراير.

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