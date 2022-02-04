وزيرة الثقافة تنعى الفنان القدير جلال الشرقاوي: "مبدع من طراز خاص"

(مصراوي):

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، المخرج الكبير والفنان القدير جلال الشرقاوي الذي غيبه الموت اليوم الجمعة 4 فبراير بعد صراع مع المرض.

وقالت عبدالدايم إن الراحل مبدع من طراز خاص، نجح على مدار مشواره الطويل في نسج حكايات فنية راقية ستبقى خالدة في وجدان الجمهور، كما شارك في إعداد وتخريج أجيال من النجوم الذين لمعت أسماءهم في سماء الفن، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن جلال الشرقاوى حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص في التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم إخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962 قسم إخراج.

وعمل في أول حياته مدرسًا للعلوم وشغل خلال مشواره عدة وظائف منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومدير مسرح توفيق الحكيم، أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية عامي 1975 و1979.

كذلك عمل أستاذًا متفرغًا في المعهد منذ عام 2006، شارك خلال حياته في عدة فعاليات ومهرجانات مسرحية عربية منها دمشق المسرحي، بابل المسرحي وغيرها، وضع عدة مؤلفات هامة في مجال المسرح والسينما وحصل على عدة جوائز وشهادات تقدير منها جائزة الدولة التقديرية فى الفنون عام 1994، أخرج الكثير من الأعمال المسرحيات الناجحة والتي استمر عرضها لفترات طويلة على المسرح.