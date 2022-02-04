وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يشهدان توزيع الدفعة الأولى من صكوك الإطعام

05:17 م الجمعة 04 فبراير 2022
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كتب - محمود مصطفى:

شهد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، توزيع الدفعة الأولى من صكوك الإطعام بواقع 3 أطنان لمحافظة الدقهلية.

وأكد وزير الأوقاف، في تصريحات له، أن هذا المشروع هو مشروع تكافلي بامتياز ونموذج للعمل الاجتماعي، وأنه يتم تطبيق أعلى درجات الحوكمة سواء في الجمع أم التوزيع، وأن ذلك يتم عبر قائمة بيانات مدققة ومنضبطة، وهي قوائم ثابتة حقيقية للأسر الأولى بالرعاية ويتم تحديثها باستمرار.

وأعرب وزير الأوقاف عن أمله أن تصل خدمات مشروع صكوك الإطعام إلى المستحقين مرتين كل شهر أو مرة كل أسبوع، لافتا إلى أن هناك 100 طن بدأنا في توزيعها خلال شهر رجب، وكذلك 100 طن في شهر شعبان ، كما سنضاعف الكمية إن شاء الله في شهر رمضان المبارك لنصل إلى 200 ألف أسرة، مؤكدًا أن قيمة الصك كاملة تصل للمستحقين دون أية مصروفات إدارية، وأن الصك يكون من أجود أنواع اللحوم.

ومن جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن هذا المشروع يأتي ضمن سعي جميع مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، وأن وزارة الأوقاف إحدى هذه المؤسسات التي تهتم بتوفير حياة كريمة لهم، وأنها تقوم بجهد متميز في تنفيذ هذه المبادرة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يقوم بتوزيع أجود أنواع اللحوم، حيث سيتم توزيع 3 آلاف كليو لحوم على 3 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التعاون الاجتماعي والمحافظة ووزارة الأوقاف، مقدمًا الشكر والتقدير لوزير الأوقاف على هذا المشروع الوطني المتميز.

صكوك الإطعام مختار جمعة وزير الأوقاف أيمن مختار محافظ الدقهلية

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