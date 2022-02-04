تطورات الطقس.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة وهذه المناطق

كتب – أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تسقط الآن أمطار متفاوتة الشدة على معظم المناطق الشمالية ( السواحل الغربية والدلتا والقاهرة ومدن القناة ).

وأوضحت الأرصاد، في بيان لها، الجمعة، أنه تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على معظم الأنحاء كما وضحتها صورة القمر الصناعي، وتتجدد الأمطار مع الوقت بسبب دخول رياح شمالية محملة بالرطوبة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه خلال الساعات المقبلة، تنتقل الحالة الجوية لتصل إلى المناطق الشرقية لتزداد فرص سقوط الأمطار على سيناء، ويزداد الإحساس ببرودة الطقس ليلا.

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