الأرصاد توجه تحذيرا للراغبين في التنزه خلال الأسبوع الأول من إجازة نصف العام

04:56 م الجمعة 04 فبراير 2022
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كتب- أسامة علي:

وجهت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا للمواطنين، الراغبين في التنزه الأسبوع المقبل، بالتزامن مع انطلاق إجازة نصف العام التي تبدأ غدا السبت.

وقالت غانم لمصراوي، الجمعة، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ابتداء من غدا السبت وتستمر حتى الثلاثاء.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، من تخفيف الملابس، قائلة:"لا تنخدعوا بالاستقرار المؤقت في الأحوال الجوية، وتقوموا بتخفيف الملابس"، مطالبة بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة أثناء الخروج من المنزل".

وأشارت إلى أن رغم ارتفاع درجات الحرارة ليلا، إلا أن هناك انخفاض شديد بدرجات الحرارة ليلا، وفي الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

ولفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك عودة للشبورة بالطرق الزراعية والأماكن القريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب من قائدي المركبات القيادة بهدوء، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور.

وطالبت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، بضرورة متابعة نشرة الأحوال الجوية، ومتابعة الحالة الجوية، مؤكدة أن أي تغير في حالة الطقس سيتم الإعلان عنه أولا بأول.

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