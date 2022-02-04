صور.. افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 4.7 مليون جنيه في البحيرة

01:55 م الجمعة 04 فبراير 2022
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البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت مديرية أوقاف البحيرة، اليوم الجمعة، 4 مساجد جديدة بمراكز المحمودية، دمنهور، إيتاي البارود، وكفر الدوار بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون و 700 ألف جنيه.

والمساجد المفتتحة هي:

- مسجد المدينة بالمحمودية والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 222 م بتكلفة إجمالية مليون و 300 ألف جنيه.

- مسجد سليمان رزق بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 235 م بتكلفة إجمالية مليون و 400 ألف جنيه.

- مسجد الشارية بقرية جبارس بإيتاى البارود والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 294 م بتكلفة إجمالية مليون و 700 ألف جنيه.

- مسجد خوجه بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 194 م بتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان" الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية" أن من فضل الله تعالى على عباده أن اصطفى لهم مواسم خير وبركة يضاعف فيها الحسنات ويتجاوز فيها عن السيئات ومن هذه المواسم الأشهر الحرم و سميت حرما لعظم حرمتها لذلك جاءت الشريعة بتحريم القتال فيها وانتهاك الحرمات أشد تحريم ".

البحيرة وزارة الأوقاف مراكز المحمودية دمنهور

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