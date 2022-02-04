التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة

01:11 م الجمعة 04 فبراير 2022
التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الأمطار

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كتب – أسامة علي:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، توقعات حالة وفرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان صادر عن مركز التنبؤ بالفيضان، تشير التوقعات ومخرجات النماذج إلى ما يلي:

يوم الجمعة 4 فبراير:

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار متوسطة تصل إلى 10 مم وتتعرض مناطق من محافظات الوجه البحرى وسيناء والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 - 5 مم وقد تصل إلى مناطق من شمال الصعيد.

يوم السبت 5 فبراير :۔

تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم.

يوم الأحد 6 فبراير:

قد تتعرض مناطق من شمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم.

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