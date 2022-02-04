الطقس الآن.. الأرصاد: سحب وأمطار تغزز أحيانا بهذه المناطق

12:07 م الجمعة 04 فبراير 2022
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب – أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الوقت الحالي.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، الجمعة، إن السحب الممطرة الآن تؤثر على السواحل الغربية (الإسكندرية-العلمين-ومطروح)ومناطق من شمال الدلتا (البحيرة)يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار للداخل، ومع تقدم الوقت تكون أقل حدة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه تتأثر مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة الآن بسحب منخفضة ومتوسطة ممطرة، مشيرة إلى أن هناك استمرار لنشاط الرياح على معظم الأنحاء.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على "إكسترا نيوز"، إن اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتستمر حتى الساعات المتأخرة من الليل، استمرار سقوط الأمطار على مدار اليوم، وتكون متوسطة لغزيرة ورعدية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي، أن الأمطار تكون رعدية وغزيرة على شمال الدلتا، وتصل للقاهرة الكبرى، وتكون أمطار متوسطة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح اليوم يتسبب في الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب حركة الملاحة البحرية.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة الأمطار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر..زيادة سعر البنزين.. تفاصيل 4 قرارات رفعت اللتر "جنيه" في 10 شهور

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا