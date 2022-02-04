الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد والجامعات

11:52 ص الجمعة 04 فبراير 2022
الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد والجامعات

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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كتب - محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إخلاء المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن المدن الجامعية لا تزال تعمل بشكل طبيعي، وبكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسيتم عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسي، مُوضحةً أن عملية إخلاء غرف السكن بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة هو أمر روتيني مؤقت معمول به منذ بداية جائحة كورونا، وذلك لتعقيمها بالكامل، بالإضافة إلى تركيب شبكة حديثة لمكافحة الحرائق بالمدن الجامعية، ولا علاقة له نهائياً بإلغاء الفصل الدراسي الثاني، مُشيرةً إلى بدء الفصل الدراسي الثاني بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية في موعده المحدد بشكل طبيعي، دون إلغاء، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.​

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الفصل الدراسي الثاني جامعة القاهرة وزارة التعليم العالي

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