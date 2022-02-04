يقام فيه لواء العدل.. شيخ الأزهر: نتطلع إلى عالم جديد بلا حروب أو صراعات - فيديو

11:32 ص الجمعة 04 فبراير 2022
يقام فيه لواء العدل.. شيخ الأزهر: نتطلع إلى عالم جديد بلا حروب أو صراعات - فيديو

الدكتور أحمد الطيب

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كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن احتفاء العالم باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، هو احتفال بإنسانية الدين الإلهي، ودعوته للتعارف والتفاهم بين أتباع الرسالات السماوية وغير السماوية، واحترام لخصوصية الأديان والعقائد.

وأضاف الطيب خلال كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، الجمعة، أن العالم لم يبرأ حتى الآن من من جائحة كورونا ومتحوراتها، ولعل ما يمر من نذر الخوف والهلع يدفع إلى إيقاظ الضمائر الغافلة والنفوذ المتعالية، ويدفع أصحاب الأجندات الخاصة إاى أن يفيقوا من سكراتهم ويتضامنون مع المخلصين من قادة الشعوب وحكمائها وعقلائها وإٌنقاذ البشرية من هذه الأزمات المتتالية، التي يتراكم بعضها فوق بعض.

وتابع شيخ الأزهر:"نحن على يقين من أن العالم بمختلف طوائفه وأعراقه وبخاصة أرباب المسئولية فيهم من صناع القرارات الدولية وعلماء الأديان وقادة الفكر والعلم والمعرفة، إذا اضطلع بمسئوليته قادر على تجاوز هذه الأزمات الصعبة، ويخفف من ويلاتها وشرورها".

وأضاف":نتطلع بأحلامنا وآمالنا إلى عالم جديد بلا حروب ولا صراعات يأمن فيه الخائف ويكرم الفقير وينصر الضعيف، يقام فيه لواء العدل، وإن كما على يقين من أن ما ننشده ليس بسهل ولا ميسور في عالم متناحر في كل قضاياه، ولا مقبول لدى فئات بضاعتها السلاح وتجارتها الحروب والدمار".

وأضاف:"السير في طريق السلام هو قدر المؤمنين بالله ورسالاته مهما واجهوا من تحديات وعقبات".

وتابع:"أوجّه تحية احترام وإكبار لأخي الفاضل البابا فرنسيس، والصديق الدائم والشجاع على درب الأخوة والسلام، والأخ الكريم الشيخ محمد بن زايد الذي يواصل مسيرة الخير"

لينك الفيديو

أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم العالمي للأخوة الإنسانية البابا فرنسيس الرسالات السماوية

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