التلفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة الأولى في شهر رجب من مسجد النصر بالمنصورة

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رجب من مسجد النصر بسرسو بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، بإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان:"الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية"، بمسجد النصر بسرسو البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ومن المقرر، أن يحضر خطبة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ويفتتحان مسجد النصر.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ حلمي الجمل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتباع جميع الإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة الأولى من شهر رجب هي "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة

وأعربت عن ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

في الوقت نفسه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مشروع صكوك الإطعام يأتي بعد نجاح الوزارة في مشروع صكوك الأضاحي، ما شجع على إطلاق هذا المشروع ليكون على مدار العام، وبالتنسيق مع وزارة التضامن ليتم الوصول إلى المستحقين.

وأضاف خلال انطلاق المشروع، الخميس، بتوزيع ستة أطنان بمحافظتي القاهرة والجيزة، أنه تم البدء بتوزيع 25 طنًّا أسبوعيًا بواقع 100 طن شهريًا، ونستهدف الوصول إلى 100 ألف أسرة وإيصالها إلى مستحقيها مرة كل شهر بدلًا من أن كنا نعطيهم مرة واحدة في السنة.

وقال وزير الأوقاف:"نستهدف الوصول بضعف هذا العدد في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على حوكمة صكوك الإطعام بداية من الجمع إلى التوزيع، بأعلى درجات الشفافية، وإيصالها للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذ المشروع لا يوظِّف العطاء لأغراض كما فعلت الجماعات المتطرفة، فالتوزيع على الأولى بالرعاية دون تفرقة بين المصريين".