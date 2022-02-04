بدأت الآن.. ما المحافظات المهددة بالأمطار خلال موجة الطقس السيئ؟

كتب - محمود مصطفى:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس يومي الخميس والجمعة المقبلين، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار المرتقبة في الأحوال الجوية.

وقالت "منار" لمصراوي، إن البلاد تشهد اليوم الجمعة، فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشمالية الغربية والشرقية (السلوم - سيدي براني - مرسى مطروح - الإسكندرية - دمياط - رشيد - بورسعيد- العريش- رفح المصرية)، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى (القاهرة -الجيزة- القليوبية)، وبعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم- بنى سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج).

وأوضحت أن البلاد تشهد أيضا، نشاطا ملحوظا للرياح، لتسجل سرعات بين 40/50 كم في الساعة، ما يزيد من الإحساس أكثر ببرودة الطقس، مع اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

وأكدت أن ذروة حالة عدم الاستقرار تكون اليوم الجمعة، وتشهد البلاد، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية (السلوم - سيدي براني - مرسي مطروح - الإسكندرية)، وشمال الوجه البحري، بجانب امتداد فرص سقوط الأمطار إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وبعض المناطق من مدن القناة، على أن تمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج).

وأكدت أن البلاد تشهد أيضا اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، ويتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط يوم الخميس 3 أمتار، ويوم الجمعة يتجاوز 4 و 5 أمتار، لافتة إلى أن درجات الحرارة تنخفض لكن ليس بالشكل الملحوظ الذي شاهدناه الأسبوع الماضي، وتسجل درجات الحرارة بين 16-17 درجة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى.

وتابعت، أن أسباب التقلبات الجوية المرتقبة، نتيجة وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، يجلبه كتل هوائية رطبة قادمة من جنوب غرب أوروبا تعمل على حالة عدم الاستقرار.

وأشارت إلى أهم المناطق التي تسجل درجات الحرارة في حالة عدم الاستقرار، خلال فترات النهار، حيث تسجل السواحل الشمالية يوم الجمعة 15 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى 15 درجة، فيما تسجل خلال ساعات الليل، مناطق وسط سيناء ومرتفعات سانت كاترين وبعض المناطق من نخل صفر وتحت الصفر، وتسجل بعض المناطق من شمال الصعيد، درجات حرارة 5 درجات، يليها محافظات القاهرة الكبرى وبعض المناطق من السواحل الشمالية، وتسجل درجات الحرارة فيها بين 8 - 9 درجات والانخفاض لن يكون ملحوظا بشكل قوي.