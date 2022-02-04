الطقس الآن.. استمرار تدفق السحب الرعدية وأمطار غزيرة بهذه المناطق

10:43 ص الجمعة 04 فبراير 2022
الطقس الآن.. استمرار تدفق السحب الرعدية وأمطار غزيرة بهذه المناطق

الطقس

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كتب – أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تدفق السحب الرعدية على مناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية -سيدى عبد الرحمن-العلمين) وشمال الدلتا (البحيرة) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تتقدم الأمطار للمناطق الداخلية، ومع تقدم الوقت تكون أقل حدة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه تتأثر مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة الآن بسحب منخفضة ومتوسطة ممطرة، مشيرة إلى أن هناك استمرار لنشاط الرياح على معظم الأنحاء.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على "إكسترا نيوز"، إن اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتستمر حتى الساعات المتأخرة من الليل، استمرار سقوط الأمطار على مدار اليوم، وتكون متوسطة لغزيرة ورعدية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي، أن الأمطار تكون رعدية وغزيرة على شمال الدلتا، وتصل للقاهرة الكبرى، وتكون أمطار متوسطة، مشيرة إلى أن نشاط الرياح اليوم يتسبب في الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب حركة الملاحة البحرية.

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