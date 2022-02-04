تبدأ من 22 ألف جنيه.. شركات السياحة تعلن أسعار عمرة رجب

10:00 ص الجمعة 04 فبراير 2022
تبدأ من 22 ألف جنيه.. شركات السياحة تعلن أسعار عمرة رجب

أرشيفية

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كتب- يوسف عفيفي:

يبحث الراغبون في الذهاب إلى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك العمرة، عن أسعار عمرة رجب لعام 1443 هجرية، بالتزامن مع قرب انطلاق أولى الرحلات من مصر إلى الأراضي السعودية.

وبدأت عمليات البحث تزداد من جانب عدد كبير من المواطنين للتعرف على أسعار رحلات العمرة لشهر رجب، ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات منتصف شهر فبراير الحالي.

وبدأت شركات السياحة الدينية، في إعلان أسعار رحلات العمرة لشهر رجب 1443 خلال الأيام الاخيرة، والتي جاءت مرتفعة بشكل نسبي مقارنة بأسعار المواسم الماضية قبل جائحة كورونا.

وتختلف أسعار رحلات العمرة في مصر من شركة لأخرى بناء على البرنامج الخاص بالرحلة، وجاءت أسعار الرحلات لشهر رجب شاملة تذاكر الطيران النحو التالي:

- سعر البرنامج الاقتصادي يبدأ من 22 إلى 26 ألف جنيه لمدة 14 ليلة.

- سعر برنامج مستوى (فئة 5 نجوم أ) يبدأ من 33 إلى 36 ألف جنيه لمدة 10 ليال.

- سعر برنامج مستوى (فئة 5 نجوم ب) يبدأ من 40 إلى 46 ألف جنيه لمدة 10 ليال.

جدير بالذكر، أن أسعار العمرة، جاءت مرتفعة نتيجة أنها مزودة بالاجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة المعتمرين وكذلك الإجراءات المكثفة التي تفرضها المملكة العربية السعودية.

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