حجز شقق الإسكان.. كيف تتوافق مع فائدة الـ3% أو 8% في مبادرة التمويل العقاري

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل،ط سكن مصر ودار مصر وجنة، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التى وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة.

ويتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.

ويتساءل راغبي التقديم على اي أساس سيتم اختيار الفائدة الـ3% متناقصة دون الـ8%، وما الفارق بينهم.

يوجد عاملان أساسيان في تحديد أن مبادرة سيتم تطبيقها على المتقدم لحجز وحدة سكنية، وهما سعر الوحدة والدخل الشهري، وهذا الفارق بينهم:

1- أسعار الشقق:

في مبادرة الـ3% ثمن الوحدة لمحدودي الدخل أقل من 350 ألف ومتوسطى الدخل أقل 1.4 مليون جنيه، لكن لو ارتفع سعر الوحدة عن 1.4 مليون جنيه يتم التعامل بمبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% متناقصة بشرط لا تزيد قيمة الوحدة عن 2.5 مليون جنيه.

- الدخل الشهري:

في مبادرة الـ 3% يكون الدخل الشهري للأعزب أقل من 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للمتزوج، ولو مرتب المتقدم أكبر من ذلك يستفيد من مبادرة 8% بشرط لا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للمتزوج.



ويوجد اختلافات أخرى بين المبادرتين أيضًا، نستعرضها على النحو التالي:

- مواصفات الشقق:

في المبادرتين لابد أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وسكنية جاهزة للمعيشة، وليس بها أي مخالفات عقارية أو مالية، وبعد التعديلات الجديدة أصبح لا يوجد حد أقصى لمساحة الوحدة.

- مقدم الحجز:

يتراوح مقدم الحجز في مبادرة الـ3% بين 10% لمحدودي الدخل و15% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة الذي لايزيد عن 1.1 مليون جنيه، أو 20% كحد أدني من إجمالي قيمة الوحدة السكنية التي يتجاوز سعرها عن 1.1 مليون جنيه، أما في مبادرة 8% لاتقل عن 20% من إجمالي قيمة الوحدة.

- حجم التمويل:

حجم التمويل في مبادرة الـ3% يصل لـ100 مليار جنيه وبدأ تنفيذها في 13 يوليو الماضي، أما مبادرة الـ8% بـ50 مليار جنيه وبدأت منذ نهاية عام 2019.

مدة التمويل:

في مبادرة الـ3% الحد الأقصى لمدة تمويل الوحدة 30 سنة، كما يمكن تمويل أصحاب المعاشات حتى سن الـ75%، أما مبادرة في مبادرة الـ8% الحد الأقصى لتمويل الوحدة 25 سنة.