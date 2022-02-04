بعد انخفاض زراعات البنجر.. هل تتأثر إنتاجية السكر في مصر؟

01:00 ص الجمعة 04 فبراير 2022
بعد انخفاض زراعات البنجر.. هل تتأثر إنتاجية السكر في مصر؟

محصول البنجر

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كتب- أحمد مسعد:

أعلن مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة، أن إنتاجية سكر البنجر في نهاية 2022 ستتراجع بنحو 100 ألف طن سكر لتصل إلى 1.7 مليون طن، مقارنة بـ1.8 مليون طن في 2021.

وقال الدكتور أيمن حسني العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن المساحة انخفضت بفارق 100 ألف فدان عن العام الماضي نتيجة التنافسية في التعاقد بين القمح والبنجر، مشيرًا إلى أن سعر التعاقد على محصول البنجر ارتفع بعد الزراعة وليس قبلها.

وأضاف العش في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أن الإنتاجية بالتأكيد ستتأثر، لكن نعمل على العديد من الإرشادات الصحيحة التي تضمن أعلى إنتاجية لتعويض الفارق أو تقليله على أعلى تقدير.

وأوضح أن صادرات مخلفات البنجر احتلت المركز الثاني خلف الموالح بكميات وصلت إلى 650 ألف طن العام الماضي،
مشيرًا إلى أن حجم الاستهلاك السنوي لمصر من السكر يبلغ نحو 3.2 مليون طن، ويبلغ معدل استهلاك الفرد من السكر نحو 34 كيلو سنويًا، منوهًا إلى أن مصر حققت اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة قاربت الـ87%.

الجدير بالذكر أن موسم توريد بنجر السكر يبدأ في منتصف فبراير الجاري ويستمر حتى نهاية شهر يوليو.

سكر البنجر زراعة البنجر إنتاج السكر

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