ننشر أسماء المعامل المعتمدة لإجراء تحليل كورونا للسفر لأداء العمرة

07:30 ص الجمعة 04 فبراير 2022
ننشر أسماء المعامل المعتمدة لإجراء تحليل كورونا للسفر لأداء العمرة

أسماء المعامل المعتمدة لإجراء تحليل كورونا

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، أسماء المعامل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان كمرحلة أولى لإجراء تحليل PCR COVID-19 للمعتمرين، للسفر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة.

وحصل "مصراوي" على قائمة بأسماء المعامل التي يستطيع من خلالها المعتمر إجراء التحليل الخاص بكورونا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وشددت الغرفة، على شركات السياحة العاملة في العمرة، ضرورة إجراء المعتمر تحليل (p.c.r) قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية بـ 72 ساعة على الأكثر من أحد المراكز المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، على أن تكون شهادة التحليل معززة بـ(code R.Q) تفاديا إليه عقبات تمنعه من السفر وفقا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان والسلطات السعودية.

وضم كشف أسماء المعامل كمرحلة أولى من المعامل المعتمدة من وزارة الصحة وعددهم (41) معملا، وذلك على النحو التالي:

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المعامل المعتمدة معامل التحاليل تحليل كورونا تحليل السفر

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