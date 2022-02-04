مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات



كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 4/2/2022، الموافق 3 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:



مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:16 صباحًا



أذان الظهر 12:08 صباحاً



أذان العصر 3:11 مساءً



أذان المغرب 5:33 مساءً



أذان العشاء 6:52 مساءً





مواقيت الصلاة في الإسكندرية:



موعد أذان الفجر 5:21 صباحاً



موعد أذان الظهر 12:13 صباحاً



موعد أذان العصر 3:14 مساءً



موعد أذان المغرب 5:35 مساءً



موعد أذان العشاء 6:56 مساءً





مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:



موعد أذان الفجر 5:12 صباحاً



موعد أذان الظهر 12:04 صباحاً



موعد أذان العصر 3:06 مساءً



موعد أذان المغرب 5:28 مساءً



موعد أذان العشاء 6:47 مساءً





مواقيت الصلاة في أسوان:



موعد أذان الفجر 5:06 صباحاً



موعد أذان الظهر 11:02 صباحاً



موعد أذان العصر 3:11 مساءً



موعد أذان المغرب 5:35 مساءً



موعد أذان العشاء 6:50 مساءً