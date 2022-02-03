السيسي عن فوز المنتخب: أسعدتمونا جميعا.. بلدكم فخور بكم

(مصراوي):

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فوز المنتخب المصري لكرة القدم اليوم على نظيره الكاميروني بضربات الترجيح، وصعوده للمباراة النهائية في بطولة أمم أفريقيا.

وقال الرئيس في حسابه الرسمي في فيسبوك: "أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "إنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".



وأوضح الرئيس: "لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله، شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".