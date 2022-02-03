السيسي عن فوز المنتخب: أسعدتمونا جميعا.. بلدكم فخور بكم

11:55 م الخميس 03 فبراير 2022
السيسي عن فوز المنتخب: أسعدتمونا جميعا.. بلدكم فخور بكم

الرئيس السيسي

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(مصراوي):

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فوز المنتخب المصري لكرة القدم اليوم على نظيره الكاميروني بضربات الترجيح، وصعوده للمباراة النهائية في بطولة أمم أفريقيا.

وقال الرئيس في حسابه الرسمي في فيسبوك: "أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "إنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين".

وأوضح الرئيس: "لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله، شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".

الرئيس السيسي منتخب مصر مصر والكاميرون كأس أمم أفريقيا

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