"محلية النواب" تؤجل مناقشة 21 طلب إحاطة بسبب اعتذار محافظ الإسكندرية

كتب- نشأت علي:

أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة طلبات الإحاطة التي كان مقرر مناقشتها اليوم الخميس، وذلك بسبب عدم حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أن يتم تحديد موعد آخر فى حضور المحافظ.

وشهد الاجتماع غضب شديد بسبب الاعتذار المفاجئ من قبل المحافظ، مما ترتب عليه اعتذار كل الأعضاء مقدمي طلبات الإحاطة لحين حضور المحافظ.

وكان من المفترض أن تشهد اللجنة اليوم، عقد ثلاثة اجتماعات اليوم الخميس، لمناقشة 21 طلب إحاطة مقدمة من نواب الإسكندرية عن مختلف مشكلات المحافظة في مجالات مختلفة.

يذكر أن طلبات الإحاطة متعلقة برصف وتأهيل الطرق، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى وتحسين بعض الخدمات والمرافق، وتوفير سكن للأسر المتضررة من انهيار بعض العقارات، واعتماد المخططات التفصيلية بمحافظة الإسكندرية، وإهدار المال العام نتيجة عدم قيام المحافظة بتشغيل سوق الـ 30 الذي تم إنشائه منذ فترة بملايين الجنيهات ليصبح بديل للأسواق العشوائية، وتراكم القمامة خلف محطة سيدي جابر، وتنفيذ قرارات إزالة عقارات لا يمكن ترميمها.

وكان من المقرر أن يتناول الاجتماع الأول للجنة، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: علي الدسوقي، وعمر الغنيمي، ومحمد إسماعيل - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد مهني، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد أبو سليمان وترعة المنتزه المردومة، حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفى كامل وميدان الساعة، وذلك سوف يساعد على تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور.

وكانت اللجنة ستنظر اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني بشأن إعادة تخطيط وتحديث الرؤية التصميمية لمحاور ومداخل حي العجمي بمناطق شاطئ النخيل وأبو يوسف والزراعيين والصفا بمحافظة الإسكندرية، وكذلك المسار المتجه للطريق الساحلي الإسكندرية - مطروح، وذلك نتيجة تنفيذ أعمال إنشاء كوبري الكيلو 21 والذي كان يتعين من خلال إنشائه حل الأزمات المرورية لها.

وكانت ستناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف بشأن، إعادة الشيء لأصله ورصف ورفع كفاءة الشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق لها (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات) لحي العامرية ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، عن ضرورة رفع كفاءة الطرق الحيوية وإنارتها مثل (أم زغيو - الكيلو21 - الوفاء - نجع كاتب البنجر - النهضة - عبد القادر - المستعمر).

ومن المفترض أن الاجتماع كان سيتناول، أيضاً، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود قاسم، محمد جبريل، بشأن تباطؤ الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية عن استكمال إجراءات نقل باقي السكان الذين تم إخلائهم من مساكنهم بمنطقتي (نجع إسو، ونجع الألومنيوم) بمنطقة مينا البصل إلى مساكن بشائر الخير، حيث إنه تم نقل بعضهم لمساكن بشائر الخير بالإيجار، وعمليات الإخلاء كانت مشوبة بعدم وجود استراتيجية واضحة لتوفير سكن بديل، محلات بديلة، أو تعويضات بالرغم من إفادة وزير النقل بسداد مبالغ تعويضات وصلت إلى 900 مليون جنيه.

وكانت اللجنة ستنظر في الاجتماع الثانى، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمناطق الآتية: (الطوبجية، وأبور الجاز، مينا البصل، محرم بك، أبيس)، بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن ضرورة إعادة رد الشيء لأصله بالشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق بها (غاز طبيعي - المياه - الكهرباء)، وخاصة أن هذه الشركات قامت بسداد مبالغ إعادة رد الشيء لأصله للمحافظة.

ويتضمن الاجتماع، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد جبريل، بشأن معاناة المواطنين بمساكن )الطوبجية، وأبور الجاز، مدينة العرائس) بمنطقة كرموز - غرب محافظة الإسكندرية، من انعدام الخدمات الأساسية لهم نتيجة تدهور شبكة الصرف الصحي ومدى تأثير ذلك على شبكة الكهرباء والإنارة والطرق، وتأثر السلامة الإنشائية، الأمر الذي يتطلب وضع خطة عاجلة للنهوض بكافة خدمات المواطنين بهم وخاصة الصرف الصحي وصيانة العمارات السكنية.

وكانت ستناقش اللجنة كذلك، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هدى عبد الستار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن توفير سكن لعدد (17) أسرة من قاطني ثلاثة عقارات بمنطقة الدخيلة الشمعدان نتيجة انهيار أحد العقارات، بتاريخ 2/7/2021، الأمر الذي أدى إلى تصدع العقارين المجاورين له، وصدر قرار من الحي المتضرر بهدمهم لأنهم غير مؤهلين للسكن مرة أخرى، و مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم اعتماد المخططات التفصيلية بمحافظة الإسكندرية بالرغم من اعتماد المخطط العام من الهيئة العليا للتخطيط عام 2019، الأمر الذي أدى إلى عدم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن أو القري على بعض المناطق بأحياء المحافظة).

وتنظر لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع الثالث، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن تعرض كورنيش الإسكندرية للإهمال والتشوه البصري، وعدم التزام المحافظة بتنفيذ مبادرة تعميم الهوية البصرية بجميع المحافظات وأعمال التنسيق الحضاري، ومعالجة التشوهات البصرية للمعالم الأثرية والسياحية بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، فضلا عن مخالفة أكواد الكورنيش للأكواد والمواصفات العالمية.

وكان سيشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن إهدار المال العام نتيجة عدم قيام محافظة الإسكندرية بتشغيل سوق الـ 30 الذي تم إنشائه منذ فترة بملايين الجنيهات ليصبح بديل للأسواق العشوائية بشارع القاهرة والمعهد الديني والمناطق المحيطة، ودراسة مدى إمكانية مشاركة كبار المستثمرين بهذا السوق بنسبة 5 % أو 10 % من الباكيات، ونقل موقف السيارات بجواره لتوفير وسائل نقل حضارية له.

وبالإضافة لذلك، تناقش لجنة الإدارة المحلية طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة منى عمر، بشأن: تراكم القمامة خلف محطة سيدي جابر بامتداد الطريق إلى سموحة، و عدم قيام حي شرق بتجميل المكان باعتباره امتداد طبيعي لمدخل المدينة، والثاني بشأن استغلال المساكن المتواجدة بالكيلو 38,5 بمحافظة الإسكندرية غير المأهولة بالسكان لإيواء المواطنين المنهارة منازلهم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البطيء الشديد في تنفيذ إزالة العقارات التي صدر لها قرارات إزالة ولا يمكن ترميمها، وكذا إزالة الأجزاء المتبقية من العقارات التي انهارت بالفعل – بمحافظة الإسكندرية.