برلماني: طرح الشركات الحكومية في البورصة يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، عن تأييده لخطة الطروحات الحكومية خلال العام الجاري 2022، التي تستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري سيحقق هدفًا مهمًا وهو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشاد "زين الدين"، فى بيان أصدره اليوم، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأنه يتابع بشكل دوري خلال الفترة المقبلة تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات الحكومية في البورصة، إدراكًا منه بأهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

وأشاد البرلماني، باستعراض أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، موقف تهيئة عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، حيث سيتم طرح هذه الشركات وفق شروط وضوابط تضمن تحقيق أعلى العوائد للدولة المصرية مؤكدًا أهمية تشجيع الاستثمار في البورصة.

وطالب "زين الدين"، إعطاء أهمية قصوى لملف التوعية بالاستثمار في البورصة من خلال تنفيذ حملات إعلامية مكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على توجيه استثماراتهم داخل البورصة، موجهًا التحية للدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ولجميع القيادات والعاملين بهذه المؤسسة الوطنية على جهودهم الكبيرة والناجحة في التوعية لجميع شرائح المجتمع وفي مقدمتهم للتلاميذ والطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.