أحمد عمر هاشم: القدس أمانة في أعناق الأمة والعالم



كتب- محمود مصطفى:

نظم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53)، اليوم الخميس، ثامن ندواته بعنوان" القدس في الإسلام" شارك فيها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماx، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، وأدارها محمد الديسطي، عضو المركز الإعلامي.

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن شهر رجب المبارك قد أهل علينا وفيه ذكرى لها مكانة عظيمة لكل المسلمين، وتعد أكبر معجزة منحها الله لنبيه وهي معجزة الإسراء والمعراج وقد خلدها القرآن الكريم، مضيفا أن المسجد الأقصى هو ثاني المساجد التي وُضعت في الأرض وأولى القبلتين وثالث الحرمين، قد كان مسرى رسول الله، وكانت هذه الرحلة اختبار وفتنة للناس، حتى تفرز الفئة الصادقة لنبينا الكريم.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أن القدس أمانة في أعناق الأمة وفي أعناق العالم كله، فهو الآن يئن من ظلم وانتهاكات كبيرة، بسبب غياب الضمير العالمي، موضحًا أن المؤسسات الدينية تقوم بدور هام في قضية القدس وفي مقدمتها الأزهر الشريف، الذي يتابع بشكل مستمر كل ما يخص الشعب الفلسطيني ويدعو كل صاحب قرار بأن يقوم بدوره لنصرة الشعب الفلسطيني حتى لا تموت القضية، فهو يقوم بإحياء للقضية حتى لا تموت في قلوب الأجيال الحالية والقادمة، متسائلا ومستهجنا دور وواجبات المنظمات الدولية والحقوقية من حقوق الشعب الفلسطيني !.