الصحة تكشف عادات سيئة تضر مناعة الأطفال

09:47 م الخميس 03 فبراير 2022
الصحة تكشف عادات سيئة تضر مناعة الأطفال

الصحة تكشف عادات سيئة تضر مناعة الأطفال

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" يكشف عن عادات سيئة تضر جهاز المناعة لدى الأطفال خصوصا خلال جائحة فيروس كورونا.

واستعرضت وزارة الصحة العادات على النحو التالي:

- قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة بصفة دورية تسبب زيادة في وزن الأطفال وعدم شعورهم بالراحة النفسية مما يؤثر سلبا على الجهاز المناعي.

- قلة النوم وعدم الالتزام بمواعيده والحصول على الراحة الكافية للجسم.

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مناعة الأطفال صحة الأطفال فيروس كورونا وزارة الصحة الرياضة

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