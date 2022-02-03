تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية لصرف تعويضات متضرري النوبة

كتب- نشأت علي:

عقدت اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور اللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، واللواء أ.ح/ ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمهندس علي منوفي ، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض إجراءات تسليم سندات التعويض لمن تقدموا بطلبات إبداء الرغبة خلال المرحلتيْن الأولى والثانية واستوفوا مستنداتهم، وتدارس الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض من لم يستوفِ مستنداته منهم.

ومن أجل ذلك تم تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة الوطنية مقرها ديوان عام محافظة أسوان تختص بتلقي المستندات من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض خلال المرحلتيْن الأولى والثانية الذين لم يستوفوا مستنداتهم، وتذليل العقبات التي تواجههم في سبيل استيفائها.

كما استعرضت اللجنة معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة "خور قندي"، وأعمال حفر الآبار بمنطقة "وادي الأمل" بمحافظة أسوان، وتوفير آلات الرفع، وغرف التحكم في الآبار، وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة، بما يجعل هذه الأراضي قابلة للزراعة بمجرد تسليمها، وإجراءات تسليم المستحقين للتعويض قطع الأراضي المخصصة لهم.

ووافقت اللجنة على الطلبات التي تقدم بها بعض مستحقي التعويض بتغيير رغباتهم للحصول على التعويضات العينية والنقدية من بين التعويضات التي أتاحتها اللجنة، بدلًا من طلب التعويض وفقًا لخطة الدولة المستقبلية في التنمية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف التعويضات لهم ولمن استوفى مستنداته ممن تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية.