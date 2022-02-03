الصحة تكشف 3 أعراض لمرض يصيب كبار السن بداية من 65 سنة
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" يكشف تفاصيل مرض الباركنسون الذي يعد أحد الأمراض التي تصيب كبار السن وتؤثر على حركتهم.
وأضافت الوزارة: "برنامج رعاية كبار السن يقدم خدمات مجانية للأشخاص من 65 عامًا فأكثر بدايةً من الكشف وحتى العلاج".
وتابعت وزارة الصحة: "الباركنسون هو أحد الأمراض التي تصيب كبار السن، وهو عبارة عن عدد من الخلايا المنتجة للدوبامين في الدماغ".
وجاءت نتائج الإصابة به على النحو التالي:
- ظهور رعشة باليدين.
- تصلب عضلات الوجه والجسم.
- اختلال التوازن.
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