الصحة تكشف 3 أعراض لمرض يصيب كبار السن بداية من 65 سنة

09:14 م الخميس 03 فبراير 2022
الصحة تكشف 3 أعراض لمرض يصيب كبار السن بداية من 65 سنة

3 أعراض لمرض يصيب كبار السن

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" يكشف تفاصيل مرض الباركنسون الذي يعد أحد الأمراض التي تصيب كبار السن وتؤثر على حركتهم.

وأضافت الوزارة: "برنامج رعاية كبار السن يقدم خدمات مجانية للأشخاص من 65 عامًا فأكثر بدايةً من الكشف وحتى العلاج".

وتابعت وزارة الصحة: "الباركنسون هو أحد الأمراض التي تصيب كبار السن، وهو عبارة عن عدد من الخلايا المنتجة للدوبامين في الدماغ".

وجاءت نتائج الإصابة به على النحو التالي:

- ظهور رعشة باليدين.
- تصلب عضلات الوجه والجسم.
- اختلال التوازن.

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كبار السن أمراض الشيخوخة وزارة الصحة الباركنسون

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