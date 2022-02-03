الطقس الآن.. خلايا رعدية وأمطار تتقدم بقوة على هذه المناطق

09:10 م الخميس 03 فبراير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك خلايا رعدية تتقدم بقوة إلى غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا.

وقالت الهيئة في تنويه لها قبل قليل عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": من المتوقع أن تتقدم هذه الخلايا والأمطار، لتشمل الساحل الغربي مع تقدم الوقت، تكون أقل حدة كلما تقدمنا للداخل.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، وخصوصا السواحل الغربية؛ بسبب تمركز المنخفض على الحدود الغربية للبلاد.

وتابعت: إنه مع التقدم في الوقت تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الغربية لتصل إلى غزيرة وتمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خفيفة إلى متوسطة خلال فترة الليل وصباح الجمعة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الإحساس ببرودة الطقس يرتفع بسبب نشاط الرياح ويكون الانخفاض في درجات الحرارة ملموسا.

الطقس درجات الحرارة الرعد الأمطار الأرصاد

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