الأوقاف تشكر رئيس الوزراء لرعايته مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الشئون الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتفضله برعاية مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن المؤتمر تستضيفه الوزارة بالقاهرة في الـ14 من فبراير 2022م.

وشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، انطلاق أول بشائر الخير لتوزيع لحوم صكوك الإطعام لعام ٢٠٢٢م من أمام ديوان عام الوزارة، إذ يتم توزيع 6 أطنان للقاهرة والجيزة، و 3 بالدقهلية، غدا.

وأشاد وزير الأوقاف بجودة اللحوم، وبالمستوى الجيد الذي تم إعدادها به، من تعبئة وتغليف وتجميد حتى تصل إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة وبأفضل جودة، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة بداية من عملية تلقي التبرعات وتوزيعها على مستحقيها.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن هذا المشروع يُمثل بُعدًا اجتماعيًّا ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتوفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.