الصحة تكشف قواعد التغذية الصحية للمرأة خلال فترة الحمل- فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الطبيبة نعمة عبدالهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، قواعد التغذية الصحية للمرأة خلال فترة الحمل.

وقالت نعمة، خلال فيديو توعوي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر "فيسبوك"، إن التغذية السليمة للمرأة أثناء فترة الحمل، لضمان جنين بصحة وتكوين سليم، تبدأ فترة ما قبل الحمل، مع ضرورة تناول غذاء صحي سليم، لعدم زيادة الوزن أو قلته حتى لا يؤثر على فترة الحمل والجنين.

وأشارت أخصائي طب الأطفال والتغذية العلاجية بوزارة الصحة، إلى أن التغذية أثناء فترة الحمل، تقسم إلى 3 مراحل وذلك على النحو التالي:

- المرحلة الأولى تضم أول 3 أشهر: تعاني الحامل من القيئ والغثيان، فيجب الابتعاد عن الأكلات المسبك والتي تحتوي على بهارات والشطة والأطعمة الحديثة، وتقسيم وجبات الطعام لـ 5 كميات غذائية عالية وقليلة، لتقليل الشعور والغثيان، مع تناول قطعة خبز عند الاستيقاظ من النوم، مع زيادة شرب الماء وزيادة الاحتياجات من الألياف

- المرحلة الثانية تضم الـ3 أشهر أيضا: يبدأ الوزن في الزيادة وكبر الجنين، فيجب تناول شرب منتجات الألبان والماء والكثير من الألياف، لتقليل الإحساس بالإمساك والامتلاء، بهدف الوصول إلى مرحلة آمنة.

- المرحلة الثالثة: يجب زيادة تناول المنتجات التي تحتوي على منتجات الألبان (الكالسيوم والحديد وفيتامين سي)، مع التنبيه على عدم تناول سعرات حرارية كثيرة، وذلك بتناول كوب من الماء وساندوتش جبنة وثمرة فاكهة.