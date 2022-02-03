طرد الممتنع.. مشروع "إخلاء الأماكن المؤجرة" يكشف الموقف القانوني للتعامل مع المخالفين

07:58 م الخميس 03 فبراير 2022
طرد الممتنع.. مشروع "إخلاء الأماكن المؤجرة" يكشف الموقف القانوني للتعامل مع المخالفين

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالى:

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس، على مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في غير غرض السكنى في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ونصت المادة 2 من مشروع القانون، على أن مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى لإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

مجلس النواب الإيجار القديم إخلاء السكن قانون الإيجار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر.. نصف نهائي أمم أفريقيا.. الكاميرون ومصر.. التشكيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا