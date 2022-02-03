تشغيل قطارين إكسبريس "الإسكندرية - القاهرة" السبت والأحد المقبلين

(مصراوي):

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، بدء تشغيل قطار 1211 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية بعدد 11 عربة تحيا مصر، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/2/2022.

وبدء تشغيل قطار 1212 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة بعدد 11 عربة تحيا مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6/2/2022.

وواصلت هيئة السكك الحديدية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها أعمال تطهير، وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.