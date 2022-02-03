رئيس حقوق إنسان النواب يكشف تفاصيل اجتماعه بوفد الخارجية الأمريكية

06:52 م الخميس 03 فبراير 2022
رئيس حقوق إنسان النواب يكشف تفاصيل اجتماعه بوفد الخارجية الأمريكية

اجتماع رئيس حقوق إنسان النواب بوفد الخارجية الأمري

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كتب- نشأت علي:

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، كريستوفر لو مون، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، وجون بارون مسئول مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ونات تورنر نائب المستشار السياسي بسفارة الولايات المتحدة، وديفيد ميريل مسئول سياسي بالسفارة الأمريكية.

تناول اللقاء العلاقات المصرية - الأمريكية خاصة في ضوء إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي 2021 وما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية وتقييم السلطة التشريعية لأداء دور السلطة التنفيذية.

وشهد الاجتماع مناقشة التشريعات والقوانين اللازمة لتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف رضوان أن اللقاء تناول أيضًا التطور الحادث في قطاع السجون وتغيير مفهوم السجون إلى قطاع الإصلاح والتأهيل لكي يكون بمثابة حضانة لإعداد النزلاء وإعادة تاهيلهم لدمجهم في المجتمع مرة أخرى.

وأضاف أن الموسسة التشريعية تلعب دورًا مهمًا كضامن لتنفيذ السلطة التنفيذية بنود وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن البرلمان سيكون همزة الوصل ما بين السلطة التنفيذية وقوى المجتمع المدني المعنية بجنبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متماشية أيضًا مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لعام 2022 كعام للمجتمع المدني.

طارق رضوان حقوق الإنسان مجلس النواب الخارجية الأمريكية

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