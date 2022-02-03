بسام راضي: الرئيس السيسي يصل إلى بكين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية



كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل مساء اليوم إلى العاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.

ويترقب عشاق الرياضة حول العالم انطلاق النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تقام في الصين خلال فبراير.

الأولمبياد الشتوي هو حدث رياضي عالمي يقام كل 4 سنوات تقام فيه منافسات الرياضات التي تُمارس على الجليد والثلج، والتي لا يتم لعبها في الحدث الأكثر شهرة، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أو الأولمبياد الصيفي.