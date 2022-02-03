مصر للطيران: فرنسا تحدث قواعد السفر لمن تخطوا الـ18 عامًا



كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران أن السلطات الفرنسية قررت بشكل عاجل تحديث قواعد السفر للمسافرين الذين تخطوا الـ18 عامًا.

ومن المقرر أنه لمن يرغب في السفر إلى دولة فرنسا ضرورة تقديم ما يُثبت تلقي جرعة تنشيطية من اللقاحات المعتمدة من وكالة الصحة الأوروبية وهي (فايزر – جونسون – موديرنا – آسترازينيكا)، في حال مرور مدة تتجاوز الـ9 أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات المعتمدة، بالإضافة إلى تقديم شهادة تحليل PCR أو Antigen بنتيجة سلبية بمدة لا تتجاوز 48 ساعة قبل موعد إقلاع الرحلة.

وقالت الشركة، لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 أو زيارة egyptair.com.