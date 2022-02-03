الطقس الآن.. أمطار وغيوم على القاهرة الكبرى- صور

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- أحمد جمعة:

شهدت بعض مناطق القاهرة الكبرى، منذ قليل، غيوم وسقوط أمطار متفاوتة الشدة بين الخفيفة والمتوسطة.

وتشهد البلاد اليوم الخميس وغدا الجمعة، حالة من عدم الاستقرار والتقلبات في الأحوال الجوية، بسبب منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، يجلبه كتل هوائية رطبة قادمة من جنوب غرب أوروبا تعمل على حالة عدم الاستقرار.

وتبدأ ذروة حالة عدم الاستقرار يوم الجمعة، حيث تشهد البلاد، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بجانب امتداد فرص سقوط الأمطار إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وبعض المناطق من مدن القناة، على أن تمتد أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد.