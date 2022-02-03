التنظيم والإدارة: تدريب 71 ألف موظف تمهيدًا لنقلهم إلى العاصمة الإدارية

05:32 م الخميس 03 فبراير 2022
التنظيم والإدارة: تدريب 71 ألف موظف تمهيدًا لنقلهم إلى العاصمة الإدارية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الجهاز.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور صالح الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برامج تستهدف صقل مهاراتهم الوظيفية والتخصصية، وتأهيلهم لاستخدام التطبيقات الحديثة التي سيتم استخدامها في العمل الحكومي.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن حجم الموظفين الذين تم تدريبهم حتى الآن بلغ نحو 71 ألف موظف، خضعوا لبرامج تدريبية تضمنت "الجدارات الوظيفية" والتي شملت مهارات التواصل الفاعل، وبناء التفكير واتخاذ القرار، وادارة الوقت، والتفكير النقدي، والأخلاقيات والقيم، وروح الفريق، إلى جانب التدريب على "البرامج التخصصية"، ومن بينها الشئون المالية والإدارية، والإتصال السياسي، وخدمة المواطنين، والادارات القانونية، والعلاقات الدولية، والعلاقات العامة، وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على "التطبيقات التشاركية" تمهيدًا للتعامل معها عند الانتقال للعمل بالعاصمة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الإدارية

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