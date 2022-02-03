التنظيم والإدارة: ثلثي الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية يفضلون الحصول على شقة



كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الجهاز.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور صالح الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برامج تستهدف صقل مهاراتهم الوظيفية والتخصصية، وتأهيلهم لاستخدام التطبيقات الحديثة التي سيتم استخدامها في العمل الحكومي.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن حجم الموظفين الذين تم تدريبهم حتى الآن بلغ نحو 71 ألف موظف، خضعوا لبرامج تدريبية تضمنت "الجدارات الوظيفية" والتي شملت مهارات التواصل الفاعل، وبناء التفكير واتخاذ القرار، وادارة الوقت، والتفكير النقدي، والأخلاقيات والقيم، وروح الفريق، إلى جانب التدريب على "البرامج التخصصية"، ومن بينها الشئون المالية والإدارية، والإتصال السياسي، وخدمة المواطنين، والإدارات القانونية، والعلاقات الدولية، والعلاقات العامة، وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على "التطبيقات التشاركية" تمهيدًا للتعامل معها عند الانتقال للعمل بالعاصمة.

كما استعرض الشيخ موقف استطلاع آراء الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما يتعلق بالحوافز الخاصة بهم، لافتًا إلى أنه تم استطلاع رأي 31 ألف موظف من المنتقلين، وتراوحت رغباتهم بين 66% لصالح الحصول على وحدة سكنية في مدينة بدر أو داخل العاصمة، ونسبة 34% لصالح الحصول على بدل انتقال.

كما عرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال اللقاء، موقف المسابقات التي ينظمها الجهاز حاليًا لتعيين عدد من المهندسين في وزارة الري، والأئمة في وزارة الأوقاف، ضمن جهود الدولة لتوفير الكوادر اللازمة لأداء العمل الحكومي بكفاءة.