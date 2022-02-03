التموين: انطلاق الأكازيون الشتوي الاثنين المقبل بتخفيضات 70%

كتب- محمد سامي:



ينطلق الأوكازيون الشتوي اعتبارًا من الاثنين المقبل، الموافق 7 فبراير الجاري، ويستمر لمدة شهر، وتتنوع أنشطة المحال التجارية المشاركة ما بين الملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية والأجهزة والأدوات المنزلية، وتتراوح نسب التخفيضات والعروض من 40% إلى 70% لبعض المنتجات.

وتواصل مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى المحافظات، استخراج موافقات وتصاريح المشاركة بالأوكازيون الشتوي للمحال التجارية والشركات الراغبة في الاشتراك بموسم التصفية الأول.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في الأوكازيون الشتوي على موافقة مديرية التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم، كشرط أساسي لعمل تخفيضات.

وأوضحت وزارة التموين أنه تم ترك تحديد نسبة التخفيضات على السلع المعروضة للمحال المشارك، على أن توضح السعرين قبل وبعد الخصم بالطلب المقدم إلى مديرية التموين.

وأوضح أحمد كمال معاون وزير التموين أنه يدخل في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد ‏عن 3500 محل، مؤكدًا أن الأوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل ‏يشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود الأحذية والشنط ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا.