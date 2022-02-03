بيان جديد من التموين بشأن آلية صرف الخبز للمواطنين

04:02 م الخميس 03 فبراير 2022
بيان جديد من التموين بشأن آلية صرف الخبز للمواطنين

صرف الخبز

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كتب- محمد سامي:

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات دون تغيير في نظام الصرف، حيث يتم إنتاج نحو 270 مليون رغيف يوميا، وتبلغ قيمة الدعم 51 مليار جنيه يستفيد منه 71 مليون مواطن.

وقال طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، في بيان، اليوم الخميس، إن المخابز تعمل بانتظام دون تغيير على آليه الصرف، ذاكرا أن المحافظة لديها 1855 مخبزا ويتم إنتاج نحو 21 مليون رغيف لصالح 8 ملايين مواطن مقيدين على 1.9 مليون بطاقة.

وأشار حسن إلى تحويل 90 مخبزا يعمل بالسولار إلى العمل بالغاز، وذلك من إجمالي 300 مخبز جاري تحويلهم خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن المواطن يستطيع أن يحصل على حصة من الخبز المدعم والمقدرة بـ 5 أرغفة يوميا بواقع 150 شهريا.

من جهته، أكد محيي إسماعيل، مدير الإدارة المركزية الرقابة بمديرية تموين الجيزة، على تضافر الجهود الرقابية بين كل الجهات المعنية لضمان وصول الدعم للمستحقين.

وأوضح أنه يتم شن 23 حملة يومياً على المخابز ومنافذ صرف السلع وذلك لضبط المخالفات ومنع حدوث أية عوائق في عمليات صرف السلع المدعمة للمواطنين.

صرف الخبز وزارة التموين المخابز السلع المدعمة

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