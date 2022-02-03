بعد قليل.. قطع المياه عن 5 مناطق بالشيخ زايد لمدة 12 ساعة

03:41 م الخميس 03 فبراير 2022
بعد قليل.. قطع المياه عن 5 مناطق بالشيخ زايد لمدة 12 ساعة

قطع المياه

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كتب- محمد نصار:​

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد قطع المياه عن عدة مناطق في المدينة وذلك بسبب أعمال الصيانة الطارئة لخطوط المياه الرئيسية.

وقال الجهاز، في بيان، اليوم الخميس، إنه سيتم قطع المياه عن الحي 16 مجاورات (الأولى - الخامسة - الكرمة - بدر الدين - دار مصر ح 16) لعمل الصيانة.

وأوضح الجهاز أن هذا الإصلاح يستغرق 12 ساعة بداية من الساعة 4 عصر اليوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022.

وأهاب جهاز المدينة بالمواطنين قاطني المناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل موعد بدء الصيانة.​

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