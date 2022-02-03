السبت المقبل.. قطع المياه عن 12 منطقة في القاهرة (خريطة بالأماكن)

03:17 م الخميس 03 فبراير 2022
السبت المقبل.. قطع المياه عن 12 منطقة في القاهرة (خريطة بالأماكن)

قطع المياه

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن قطع الخدمة بمناطق (أرض الجنينة - بيجام - عزبة عثمان - منطي - أم بيومي - مسطرد - أرض الدلتا للصلب - عزبة ناصر - القطاوي - عزبة شاكر - عزبة المدرسة - مدينة الأمل الجديدة).

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مللي طرد محطة شبرا الخيمة بتقاطع امتداد شارع أحمد عرابي مع الطريق الدائري.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه سيكون اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 8 مساء من نفس اليوم.

272861160_311090777723823_2742209529738878059_n

قطع المياه ياه الشرب لقاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس السيئ.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال وارتفاع الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا